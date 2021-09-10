У певца 70% поражения легких

Известного артиста Александра Градского положили в одну из частных больниц Москвы. Как сообщает "Московский комсомолец", 71-летний певец страдает от 70% поражения легких.

По данным СМИ, врачи предприняли вне необходимые меры для оказания ему медицинской помощи, он уже пошел на поправку и его могут выписать из больницы на следующей неделе. Когда именно певца госпитализировали не сообщается.

Напомним, Александр Градский является одним из основоположников русского рока. Руководит театром "Градский Холл". В этом году он снова вошел в состав судей вокального шоу "Голос".