Балерину подвела забывчивость

В эфире Ютуб-шоу "ДаДа – НетНет" Анастасия Волочкова вспомнила, как однажды на нее "наехал" Максим Галкин. Причина крылась в том, что балерина не отвечала на звонки Аллы Пугачевой.

Все произошло несколько лет назад. Тогда танцовщица приобрела новый мобильный телефон. Волочкова перенесла часть своих старых контактов на устройство. Оставшиеся номера она решила добавить в телефонную книгу позже.

В один из дней Анастасия услышала звонок. Посмотрев на экран мобильного, знаменитость увидела неизвестный номер. В целях безопасности балерина не стала брать трубку.

Кто-то настойчиво продолжал названивать заслуженной артистке РФ. Лишь спустя некоторое время смартфон затих, но ненадолго.

Вскоре номер Волочковой набрал Галкин. Увидев знакомое имя, Танцовщица ответила. Свой разговор Галкин начал не с приветствия, а с претензии.

"Ты что, зазвездилась?" – в лоб спросил Максим.

Как оказалось, до балерины пыталась дозвониться Алла Борисовна. Исполнительница хита "Миллион алых роз" хотела позвать коллегу по шоу-бизнесу на свой спектакль.

Волочкова стала оправдываться перед юмористом. Она объяснила, что попросту забыла номер телефона Пугачевой.

В конце августа стало известно о том, что Анастасия попала в неприятную ситуацию. Танцовщица решила справить нужду под елкой на своем участке. Кто-то сфотографировал звезду и выложил снимок в Интернет. Когда до Волочковой дошла волна осуждения, она пригрозила подать в суд на папарацци.