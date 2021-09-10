Директор театра назвал распространяющуюся информацию об актере "глупостью"

Интернет наводнили слухи о зависимости актера Дмитрия Певцова от запрещенных веществ. Виной тому стало высказывание сценариста Дмитрия Глуховского.

Напомним, некоторое время назад Певцов предложил вернуть цензуру, через которую будут проходить кинокартины и другие произведения искусства. Мол, многие работы вызывают сомнения в адекватности их создателей.

Глуховский резко отреагировал на слова звезды фильма "Бандитский Петербург". Писатель намекнул, что артисту нужно показаться наркологу, передает "Газета.ру".

Люди, ищущие повод опорочить достоинство Певцова, пришли к выводу, что он злоупотребляет алкоголем и принимает наркотические вещества. Мимо скандала не смог пройти директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Даже смешно слушать. Певцов алкоголик или наркоман – это какая-то глупость полнейшая", – заявил деятель искусства.

Варшавер назвал Дмитрия достойным артистом. Он акцентировал внимание на том, что актер является настоящим трудоголиком, пишет BLITZ+.

По словам Марка Борисовича, кинозвезда очень много работает. График артиста настолько плотный, что ему приходится каждый день выходить на театральные подмостки. По этой причине, как отметил Варшавер, цепляться за вредные привычки Певцову попросту некогда.

Ранее "Утро.ру" вспомнило, кого из звезд хоронили в СМИ. В их числе не раз оказывался Дмитрий. Как-то раз актер долгое время не выходил на связь, что спровоцировало слухи о его гибели.