Названы кандидатуры на место Эрнста после вероятного ухода с поста в следующем году

Названы кандидатуры на место Эрнста после вероятного ухода с поста в следующем году
Константин Эрнст. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После слухов о предстоящей отставке бессменного гендира Первого на пост гендира начали пророчить известных ведущих

Известный блогер, общественник Вадим Манукян прокомментировал слухи о возможной отставке главы Первого канала Константина Эрнста, который работает на своем посту уже третий десяток лет.

Он предложил выставить в качестве кандидатов на кресло гендира Первого ряд именитых в телевизионном мире фигур – всего двоих человек. По мнению спикера, место действующего главы могут занять либо Иван Ургант, либо Андрей Малахов, который покинул несколько лет назад Первый канал. Оба, по мнению Манукяна – профессионалы своего дела, и очень хорошо разбираются в телевидении.

В идеале, считает блогер, отлично бы справился с руководящей ролью тандем Ургант-Малахов.

В социальных сетях ходят слухи о том, что с 1 января нового года Эрнст покинет кресло генерального директора Первого канала из-за колоссальных убытков в миллиарды рублей, плохой интеграции с Интернетом и личного желания уйти в отставку.

Манукян выразил сожаление, несмотря свой давний конфликт с Первым, который удалось благополучно разрешить. Если информация подтвердится, то блогеру будет жаль ухода Эрнста.

Давид рассказал, что имеет опыт взаимодействия с руководством Первого канала в лице Константина Эрнста – несколько лет назад он написал им обращение, выразив недовольство новогодним огоньком, который раздражал многих россиян из-за своего формата, остававшегося неизменным уже более полвека. По результатам и реакции Эрнста был дан ход общему голосованию за участников этого шоу и саму смену формата.

Ранее Эрнст заявил, что телевидение не сможет устареть и всегда останется актуальным.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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