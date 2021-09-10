Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Известный блогер, общественник Вадим Манукян прокомментировал слухи о возможной отставке главы Первого канала Константина Эрнста, который работает на своем посту уже третий десяток лет.
Он предложил выставить в качестве кандидатов на кресло гендира Первого ряд именитых в телевизионном мире фигур – всего двоих человек. По мнению спикера, место действующего главы могут занять либо Иван Ургант, либо Андрей Малахов, который покинул несколько лет назад Первый канал. Оба, по мнению Манукяна – профессионалы своего дела, и очень хорошо разбираются в телевидении.
В идеале, считает блогер, отлично бы справился с руководящей ролью тандем Ургант-Малахов.
В социальных сетях ходят слухи о том, что с 1 января нового года Эрнст покинет кресло генерального директора Первого канала из-за колоссальных убытков в миллиарды рублей, плохой интеграции с Интернетом и личного желания уйти в отставку.
Манукян выразил сожаление, несмотря свой давний конфликт с Первым, который удалось благополучно разрешить. Если информация подтвердится, то блогеру будет жаль ухода Эрнста.
Давид рассказал, что имеет опыт взаимодействия с руководством Первого канала в лице Константина Эрнста – несколько лет назад он написал им обращение, выразив недовольство новогодним огоньком, который раздражал многих россиян из-за своего формата, остававшегося неизменным уже более полвека. По результатам и реакции Эрнста был дан ход общему голосованию за участников этого шоу и саму смену формата.
Ранее Эрнст заявил, что телевидение не сможет устареть и всегда останется актуальным.
Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС
Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики