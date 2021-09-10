"Его проблемы": Вайкуле рассказала про конфликт с Крутым

"Его проблемы": Вайкуле рассказала про конфликт с Крутым
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эстрадница заявила, что спокойно посмотрит в глаза композитору

Известная советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле приняла участие в проекте "Голос.60+", где выступает наставником для взрослых талантов. Звезда прокомментировала свою ссору с композитором Игорем Крутым, заявив, что не понимает его обид в своей адрес.

Маэстро давно в размолвке с давней подругой – Крутого не устроило, что звезда организовала своей собственный музыкальный фестиваль "Рандеву", который проводится теперь вместо созданной им "Новой волны". Во многих источниках, указывает "Комсомольская правда", звучали даже заявления о предательстве. Сам композитор после этого сообщил, что никогда не проведет в Юрмале "Новую волну"

Однако столь громкое слово, считает Лайма, неуместно: она считает, что лишь организовала дома фестиваль, и вообще изначально предлагала Крутому работать над этой площадкой вдвоем.

"Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования", – прокомментировала звезда.

Однако, уверяет Лайма, никаких обид к давнему другу она не испытывает – при встрече обнимет и спокойно посмотрит в глаза, поинтересовавшись делами. Будет переживать, если композитор окажется в беде.

"Не знаю, что у него внутри. Это уж его проблемы", – считает исполнительница.

Любого рода спор, полагает Вайкуле, глуп по своей природе – каждый стремится защищать собственную правду, а постоянные философствования ни к чему не приведут.

У Крутого же свой взгляд на эту проблему: маэстро утверждает, что вел переговоры с Лаймой о сохранении "Новой волны" в Юрмале, однако певица в то же самое время устроила замену мероприятию.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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