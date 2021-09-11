Артист прояснил ситуацию

Накануне, 10 сентября, многомиллионная армия поклонников знаменитого певца и композитора Александра Градского серьезно распереживалась. В информационном пространстве стремительно распространились сведения о том, что знаменитого мэтра якобы забрали в больницу с серьезным недугом. Сам Градский заявил, что данная информация не соответствует действительности.



Журналисты активно писали о том, что исполнителя хитов "Как молоды мы были", "Люди встречаются", "Как прекрасен этот мир" и других одолела пресловутая коронавирусная инфекция. Повышая градус накала, издания отмечали, что Александр Борисович очень серьезно пострадал. Мол, 70% его легких оказались поврежденными COVID-19. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Разумеется, такие новости не на шутку испугали фанатов знаменитости. Поклонники стали сильно переживать из-за здоровья 71-летнего артиста. Писали, что звезда находится в частной клинике под присмотром опытных медицинских сотрудников.

Однако, судя по всему, все это оказалось неправдой. По крайней мере, сам знаменитый композитор уверяет, что у него нет никаких проблем со здоровьем. В беседе с корреспондентами 5-tv.ru Александр Борисович заявил, что подобного рода вбросы в информационное поле являются "чушью". Более подробно комментировать состояние своего здоровья мэтр нужным мне посчитал.

Сейчас Градский широко известен как один из самых маститых наставников популярного музыкального шоу "Голос".