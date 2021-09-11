"Внутри пустота": Лада Дэнс прошлась по российским артистам

"Внутри пустота": Лада Дэнс прошлась по российским артистам
Лада Дэнс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певицу поражает, что бесталанные люди добиваются успеха

Звезда 1990-х Лада Дэнс в последнее время практически не появляется в информационном пространстве. Однако знаменитость пристально следит за тем, как развивается ситуация в отечественном шоу-бизнесе. Артистка отметила, что сейчас, как и раньше, безголосые люди с легкостью могут завоевать любовь и признание публики.

Исполнительница хитов "Девочка-ночь", "Пойду с тобой", "Аромат любви" и других высказалась по поводу нашумевшего конфликта между звездой отечественной эстрады Ларисой Долиной и поющей блогершей Валей Карнавал.

Комментируя скандальную ситуацию, Лада Дэнс отметила, что в сфере российского шоу-бизнеса всегда была проблема с бесталанными артистами, разными способами взбиравшимися на музыкальный Олимп. Во времена, когда сама Лада блистала на сцене, вокруг нее "была куча народа, которые вообще не знали, что такое ноты". Впрочем, такая безграмотность не мешало им успешно выступать.

Дэнс отметила, что сейчас ничего не изменилось. Не умеющую петь девочку можно завернуть в красивую обертку и с помощью серьезных финансовых вливаний продвинуть на сцену.

"Внутри пустота, но есть напор и характер, а все остальное – работа команды и вложенных в нее денег", – рассуждает знаменитость в интервью изданию "СтарХит".

При этом Лада отметила, что виноватых в нашумевшей истории нет. Лариса Долина всегда отличалась резкостью высказываний, а у Вали Карнавал есть много фанатов, поэтому отказать ей в праве на публичность нельзя.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба самой Лады Дэнс.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость310737
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как тебя зовут лошадь страшная,-Алёнушка.
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