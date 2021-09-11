Убрали из эфира: Киселев не в состоянии вести передачу

Убрали из эфира: Киселев не в состоянии вести передачу
Дмитрий Киселев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Впервые за 10 лет журналист не появится в качестве ведущего на канале "Россия 1"

Дмитрий Киселев, который лежит в больнице с ковидом, по причине болезни не появится в эфире ТВ 12 сентября в своей привычной роли. Напомним, журналист уже 10 лет ведет "Вести недели" и такое случилось впервые. Об этом пишет РИА Новости.

Однако у Киселева все же будет возможность поприветствовать россиян - кадры из больничной палаты, где он сейчас находится, покажут в одном из репортажей.

О болезни Киселева стало известно 7 сентября. У телеведущего поднялась температура, ему диагностировали ковид и положили в больницу. Журналист сообщил, что тесты до сих пор показывают положительный результат, поэтому из клиники его пока не отпускают. Однако состояние Киселева постепенно улучшается, высокой температуры уже нет. Об этом ведущий рассказал информагентству.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Кремль одержал стратегическую победу после переговоров Путина с Лукашенко

Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС

Украина и Польша подготовили ответ России и Белоруссии на учения "Запад-2021"

Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей