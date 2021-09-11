Впервые за 10 лет журналист не появится в качестве ведущего на канале "Россия 1"

Дмитрий Киселев, который лежит в больнице с ковидом, по причине болезни не появится в эфире ТВ 12 сентября в своей привычной роли. Напомним, журналист уже 10 лет ведет "Вести недели" и такое случилось впервые. Об этом пишет РИА Новости.



Однако у Киселева все же будет возможность поприветствовать россиян - кадры из больничной палаты, где он сейчас находится, покажут в одном из репортажей.

О болезни Киселева стало известно 7 сентября. У телеведущего поднялась температура, ему диагностировали ковид и положили в больницу. Журналист сообщил, что тесты до сих пор показывают положительный результат, поэтому из клиники его пока не отпускают. Однако состояние Киселева постепенно улучшается, высокой температуры уже нет. Об этом ведущий рассказал информагентству.