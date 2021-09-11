Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Накануне в эфир вышел очередной выпуск популярного музыкального телешоу "Голос". Гвоздем программы стал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков. Пожилой мужчина очень трогательно и пронзительно исполнил знаменитую композицию "Родина". Никто из судей не смог остаться равнодушным к таланту ветерана.
Буквально через неделю Михаилу Серебрякову исполнится 97 лет. Пожилой герой страны уже перемещается с трудом – для того чтобы прийти на конкурс, ему потребовалась палочка. Однако годы ничуть не сказались на силе голоса и харизме участника войны с фашистами.
Пожилой конкурсант блестяще исполнил одну из любимых песен советских и российских граждан. Члены жюри сразу поняли, что на проект пришел настоящий талант. Все четверо практически с первых нот повернулись к участнику конкурса.
Каждый из звездных судей почтил бы за честь взять в свою команду такого выдающегося человека. Однако Серебряков отдал свое предпочтение Олегу Газманову.
"Я любовался его интонациями", – с восторгом отмечает исполнитель хита "Офицеры".
Ведущий телепроекта Дмитрий Нагиев тоже не стал сдерживать эмоции. Он обнял ветерана и подчеркнул, что для него большая честь стоять рядом с таким великим человеком, много лет назад защищавшим Родину.
Кстати, недавно в прессе активно обсуждалась госпитализация известного наставника телепроекта "Голос" Александра Градского. Сегодня, 11 сентября, певец вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.
Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС
Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики