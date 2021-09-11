Коллеги до сих пор переживают из-за ухода знаменитого артиста

Культового советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона не стало три года назад. Многие фанаты и друзья покойного артиста часто с теплотой вспоминают о покинувшей этот мир звезде. Личными переживаниями поделился знаменитый певец Лев Лещенко.



Сегодня, 11 сентября, Иосифу Давыдовичу могло бы исполниться 84 года. Отдавая дань памяти покойной знаменитости, его коллега по звездному цеху рассказал, какими выдающимися качествами при жизни обладал певец. Лещенко отметил, что о таланте и заслуживающей уважения жизненной позиции Кобзона "можно говорить бесконечно".

Лев Валерьянович вспомнил, что в начале его карьеры именно покойный артист протянул руку помощи начинающему певцу. Кобзон часто приглашал Лещенко на различные мероприятия и всячески поддерживал его.

"Это была настоящая творческая личность (...) Человек-легенда", – делится в беседе с корреспондентом РИА ФАН певец.

Лев Валерьянович отметил, что выдающийся артистический талант Кобзона не был единственным его дарованием.

Иосиф Давыдович всегда обладал обостренным чувством справедливости и готов был вмешаться в самые различные ситуации. До конца своей жизни Кобзон всем сердцем был предан Родине и всегда с готовностью отстаивал честь России.

К слову, этим летом выяснилось, что вдова покойного артиста сделала с его париками. Нелли Кобзон нашла применение необычному наследию знаменитости.