Некоторые считают, что его уход не был естественным

Несколько дней назад не стало знаменитого дизайнера и продюсера Бориса Краснова. Как часто бывает, смерть популярных людей мгновенно обрастает слухами. По официальной версии, художник умер от серьезных проблем со здоровьем и последствий COVID-19. Но есть и те, кто заявляет о насильственном уходе из жизни. Дочь дизайнера Дарина Краснова резко ответила людям, распространяющим грязные сплетни.



Женщина прямо указала на главный источник странных разговоров. Им оказался звездный юрист Александр Добровинский. Адвокат начал распространять сплетни о том, что некие недоброжелатели специально довели покойного сначала до тяжелого физического состояния, а потом и вовсе до смерти. Добровинский даже заявлял, что какой-то влиятельный человек "заказал" Краснова. Александр считает себя вправе рассуждать о трагедии художника, так как был его адвокатом.

Ясность в ситуацию внесла Дарина Краснова. Дочь покойной знаменитости подчеркнула, что Добровинский представлял интересы ее отца целых 10 лет назад и в течение всего одного месяца. Так что все его заявления базируются исключительно на личных домыслах.

Россиянка очень недовольна, что кто-то пиарится на имени покинувшего этот мир родителя. Она призвала всех заинтересованных верить исключительно официальным источникам и представителям семьи покойного Краснова.

Напомним, Борис Аркадьевич очень тесно общался с королевой российской эстрады Аллой Пугачевой. Примадонна была убита страшным известием о смерти близкого друга, а на его похоронах и вовсе не сумела совладать с эмоциями.