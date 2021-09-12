Умерла исполнительница хита 80-х Мария Мендиола

Умерла исполнительница хита 80-х Мария Мендиола
Мария Мендиола. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Участница дуэта "Баккара" скончалась в Испании

Не стало певицы Марии Мендиолы, которая была известна благодаря участию в поп-дуэте "Баккара". 

Певица скончалась в Испании на 70-м году жизни. Причины ее смерти не уточняются. 

Дуэт "Баккара" гремел в 80-ые годы прошлого века. Наиболее популярная их песня – "Yes Sir, I Can Boogie". При этом коллектив образовался еще в 70-ые. Изначально артистки перепевали хиты Boney M, ABBA и Донны Саммер. 


Многое изменилось, когда на них обратил внимание работник немецкой звукозаписывающей компании BMG Leon Deane. Спустя время Майте Матеос и Мария Мендиола познакомились с Рольфом Соей, который и сделал их популярными. 

И по сей день "Yes Sir, I Can Boogie" остается в топе самый продаваемых песен в мире. Также "Баккара" выступала и на Евровидении. Это было в 1978 году. При этом испанская группа представляла Люксембург. 

Источник: BBC ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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