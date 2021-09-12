Участница дуэта "Баккара" скончалась в Испании

Не стало певицы Марии Мендиолы, которая была известна благодаря участию в поп-дуэте "Баккара".

Певица скончалась в Испании на 70-м году жизни. Причины ее смерти не уточняются.

Дуэт "Баккара" гремел в 80-ые годы прошлого века. Наиболее популярная их песня – "Yes Sir, I Can Boogie". При этом коллектив образовался еще в 70-ые. Изначально артистки перепевали хиты Boney M, ABBA и Донны Саммер.

Многое изменилось, когда на них обратил внимание работник немецкой звукозаписывающей компании BMG Leon Deane. Спустя время Майте Матеос и Мария Мендиола познакомились с Рольфом Соей, который и сделал их популярными.

И по сей день "Yes Sir, I Can Boogie" остается в топе самый продаваемых песен в мире. Также "Баккара" выступала и на Евровидении. Это было в 1978 году. При этом испанская группа представляла Люксембург.