У актрисы средств едва хватает на жизнь

Бориса Грачевского не стало в январе этого года, но близкие режиссера никак не могут поделить его наследство. Более того, вдова артиста может остаться без копейки, ведь впереди Екатерину Белоцерковскую ждет суд с первой женой худрука. Женщина настаивает, что тоже имеет право на свой лакомый кусочек, так как именно в период отношений с ней Грачевский и создал знаменитый "Ералаш".

При этом киножурнал продолжает приносить порядка 100 миллионов рублей каждый год. Галина Грачевская в суде сдаваться не намерена. И, к слову, адвокаты считают, что у женщины есть все шансы одержать победу.

Но не стоит забывать и о других наследниках режиссера. У него осталась вдова с маленьким сыном на руках и еще трое детей от предыдущих браков. Заседание состоится уже в октябре.

"Первая супруга Грачевского просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО "Ералаш" Борису Юрьевичу принадлежит 49%, и в ООО "Продюсерский центр Ералаш" – 50%",

– объяснил адвокат Евгений Бранецкий.

Пока же Белоцерковская живет вместе с малышом в загородном доме Грачевского. И не исключено, что из многомиллионного наследства она сможет отвоевать только особняк. Также у создателя "Ералаша" есть квартира в столице, но ее он приобретал еще до женитьбы на актрисе. Сейчас вдова активно общается с юристами, чтобы понять, может ли она претендовать хотя бы на часть жилплощади.

Ранее Белоцеркоская публично обратилась к бывшей жене Грачевского.