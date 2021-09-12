Она понимала, что скоро ее родитель может уйти из жизни

Владимир Меньшов скончался 5 июля после продолжительного лечения от коронавирусной инфекции. Все время, что знаменитого режиссера пытались излечить, за него переживала жена Вера Алентова, которая также лежала в больнице, и дочь Юлия Меньшова. В интервью Ирине Шихман она рассказала, что пришлось пережить их семье.

Меньшов до последнего отказывался от госпитализации – лечь в больницу решился лишь после того, как состояние начало стремительно ухудшаться. Артистка говорит, что незадолго до дня смерти приехала повидать отца. Она осознавала, что через некоторое время может больше с ним не увидеться.

"Попросила врачей позволить мне пройти туда, поскольку понимала, что динамика ухудшается, а папа в возрасте. Понимала, что все возможно. Это было страшно", – делится она в интервью для ютуб-шоу "А поговорить?".

Перед проходом в красную зону на нее надели защитный скафандр. Она зашла в палату к отцу, он был в сознании. И, несмотря на отсутствие заметных опознавательных деталей, сразу ее узнал.

Режиссер взял дочь за руку, поинтересовавшись, что она ему привезла. Юлия рассказала, что это ее очень обрадовало, поскольку вопрос был очень живой. Артистка привезла ему уху из ресторана.

Через несколько дней Владимира Меньшова не стало. Юлия не знала, как рассказать об этом матери – у артистки на тот момент было слабое здоровье, но дочь не хотела, чтобы Алентовой кто-то сообщил трагическую новость раньше.

Сейчас они в семье не обсуждают кончину Меньшова, поскольку тема до сих пор очень болезненная. При этом, вспоминает артистка, бояться смерти у них было не принято. Режиссер даже дал распоряжения на тот момент, когда его не станет.

Последние дни для Владимира Меньшова были крайне тяжелыми. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, однако всех приложенных услий оказалось недостаточно, чтобы спасти ему жизнь.