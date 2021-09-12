Обширное поражение легких: новые подробности состояния Киселева

Обширное поражение легких: новые подробности состояния Киселева
Дмитрий Киселев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Врачи внимательно следят за здоровьем журналиста

Даже будучи в больнице, Дмитрий Киселев не смог пропустить эфир "Вестей недели". Правда, в этот раз он появился не в качестве ведущего, а участника одного из сюжетов, а заодно и рассказал о своем самочувствии. 

Киселев подчеркнул, что у него обширное поражение легких, но болезнь протекает по щадящему пути. Телеведущий уверен, что в этом есть заслуга прививки от коронавируса и ревакцинации. При этом специалисты все равно продолжают внимательно следить за состоянием ведущего "России 1". 

"Если бы у меня не было вакцины, то я бы лежал сейчас в реанимации на животе, хрипел, и перспективы были бы неизвестны-туманны", 

– заявил Киселев. 

Так или иначе, журналист находится в хороших условиях. У него даже создалось впечатление, что он просто отдыхает в санатории. Врачи отмечают, что динамика лечения положительная, поэтому уже в скором времени Киселев сможет вернуться к работе. 

Напомним, что неделю назад телеведущего экстренно госпитализировали. У Киселева была иагностирована двусторонняя пневмония. Ранее стало известно, что ведущий не появится в эфире "Вестей недели" 12 сентября в своей привычной роли. 

Источник: "Вести недели" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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