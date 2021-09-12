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Даже будучи в больнице, Дмитрий Киселев не смог пропустить эфир "Вестей недели". Правда, в этот раз он появился не в качестве ведущего, а участника одного из сюжетов, а заодно и рассказал о своем самочувствии.
Киселев подчеркнул, что у него обширное поражение легких, но болезнь протекает по щадящему пути. Телеведущий уверен, что в этом есть заслуга прививки от коронавируса и ревакцинации. При этом специалисты все равно продолжают внимательно следить за состоянием ведущего "России 1".
"Если бы у меня не было вакцины, то я бы лежал сейчас в реанимации на животе, хрипел, и перспективы были бы неизвестны-туманны",
– заявил Киселев.
Так или иначе, журналист находится в хороших условиях. У него даже создалось впечатление, что он просто отдыхает в санатории. Врачи отмечают, что динамика лечения положительная, поэтому уже в скором времени Киселев сможет вернуться к работе.
Напомним, что неделю назад телеведущего экстренно госпитализировали. У Киселева была иагностирована двусторонняя пневмония. Ранее стало известно, что ведущий не появится в эфире "Вестей недели" 12 сентября в своей привычной роли.
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