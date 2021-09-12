Свою сущность украинский президент показал еще во время игр в КВН

На днях Владимир Зеленский признался, что в будущем может начаться полномасштабная война между Россией и Украиной. В Москве к таким резким заявлениям отнеслись с юмором. Сергей Лавров, например, сказал, что в таких боевых настроениях украинского президента видит отголоски КВН, иронично заметив, что таким образом экс-комик пытается завоевать любовь своих избирателей. Александр Масляков не мог остаться в стороне и прокомментировал произошедшее.

Как оказалось, телеведущий даже запамятовал, что Зеленский в прошлом тоже был игроком в КВН. Однако, как выяснилось, еще в те времена юморист был очень управляемым. Масляков долго пытался подобрать слово, чтобы охарактеризовать лидера Украины.

"Он типа марионетки",

– подытожил руководитель "Клуба веселых и находчивых", добавив, что Зеленского уже давно не воспринимает как бывшего кавээнщика.

Так, Масляков подчеркнул, что даже скандальное заявление о войне с Россией было сделано не потому, что сам глава Незалежной так пожелал. "Это все с чужого голоса", – поделился своим мнением телеведущий.

"Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес", – прокомментировал он и слова Лаврова.

Когда же журналист поинтересовался, примет ли руководитель КВНа игрока обратно, если тот вдруг решит сложить полномочия политика, то Масляков ответил, что такого точно не будет.

Ранее стало известно, как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о войне с Россией. Дмитрий Песков назвал ожидания Украины "апокалиптическими".