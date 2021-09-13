Если члены семьи дизайнера вступят в наследство, то именно им придется отдавать деньги

Адвокат Маргарита Гаврилова сообщила, что художник-сценограф Борис Краснов оставил после своей кончины большие долги. Ее заявление прозвучало в эфире передачи "Звезды сошлись".

По словам Гавриловой, в 2017 году Краснов одолжил у какого-то олигарха крупную сумму денег – около 200 тысяч долларов (более 14 миллионов рублей по нынешнему курсу). Маргарита добавила – человек, оказавший финансовую помощь Борису Аркадьевичу, входит в список "Форбс".

"На самом деле для него [Краснова] это были небольшие деньги", – заявила адвокат.

При этом она не уточнила, зачем дизайнеру понадобилась такая сумма. Кстати, на Краснове еще висят около восьми миллионов рублей процентами.

На данный момент этот бизнесмен, как отметила Гаврилова, пытается вернуть положенные ему деньги.

После смерти Бориса Аркадьевича его родные оказались в непростом положении. Выплачивать многомиллионный долг придется именно им, если они вступят в наследство.

После себя сценограф оставил лишь небольшую квартиру и, как рассказала Маргарита, она находится в залоге. Также Краснов являлся владельцем старого автомобиля марки "Мерседес".

Напомним, Бориса Аркадьевича не стало 7 сентября этого года. Ему было 60 лет. Художника-сценографа похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно о том, что Алла Пугачева разрыдалась на прощании с Красновым. Примечательно, что артистка и сценограф были друзьями.