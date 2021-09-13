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В эфире передачи "Секрет на миллион" Наташа Королева поделилась своим отношением к союзу сына Архипа со стриптизершей из Ташкента по имени Мелисса.
Избранница Архипа родилась в семье токаря и домохозяйки. Некоторое время она проживала в Новокузнецке. В какой-то момент Мелисса решила отправиться покорять Москву.
В столицу 20-летняя танцовщица приехала в период пандемии COVID-19. Тогда она столкнулась с первыми трудностями – у нее не было крыши над головой.
После знакомства сын исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" предложил стриптизерше пожить в их квартире. Мелисса приняла приглашение.
Поначалу Архип тайно приводил девушку к себе домой. Она появлялась в звездном жилище поздно ночью, когда Наташа и ее супруг Сергей Глушко спали.
Неизвестно, когда и каким образом Королева узнала об избраннице наследника. Примечательно, что артистка приняла выбор сына.
"Мы поняли, что птичка залетела в гнездышко", – отметила Наташа.
По словам певицы, раньше Архип приводил домой разных девушек, но все они надолго не задерживались. Мелисса же оказалась "крупненькой" птичкой, которая осталась рядом с молодым человеком.
Королева ничего не имеет против союза наследника – только бы он смог самостоятельно обеспечить возлюбленную. Примечательно, что сейчас за свои жаркие танцы Мелисса получает более полумиллиона рублей ежемесячно.
Ранее "Утро.ру" обратило внимание, на кого из звезд похожа Наташа.
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