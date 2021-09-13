"Птичка залетела": Королева высказалась о романе сына со стриптизершей

"Птичка залетела": Королева высказалась о романе сына со стриптизершей
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица ничего не имеет против этих отношений

В эфире передачи "Секрет на миллион" Наташа Королева поделилась своим отношением к союзу сына Архипа со стриптизершей из Ташкента по имени Мелисса.

Избранница Архипа родилась в семье токаря и домохозяйки. Некоторое время она проживала в Новокузнецке. В какой-то момент Мелисса решила отправиться покорять Москву.

В столицу 20-летняя танцовщица приехала в период пандемии COVID-19. Тогда она столкнулась с первыми трудностями – у нее не было крыши над головой.

После знакомства сын исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" предложил стриптизерше пожить в их квартире. Мелисса приняла приглашение.

Поначалу Архип тайно приводил девушку к себе домой. Она появлялась в звездном жилище поздно ночью, когда Наташа и ее супруг Сергей Глушко спали.

Неизвестно, когда и каким образом Королева узнала об избраннице наследника. Примечательно, что артистка приняла выбор сына.

"Мы поняли, что птичка залетела в гнездышко", – отметила Наташа.

По словам певицы, раньше Архип приводил домой разных девушек, но все они надолго не задерживались. Мелисса же оказалась "крупненькой" птичкой, которая осталась рядом с молодым человеком.

Королева ничего не имеет против союза наследника – только бы он смог самостоятельно обеспечить возлюбленную. Примечательно, что сейчас за свои жаркие танцы Мелисса получает более полумиллиона рублей ежемесячно.

Ранее "Утро.ру" обратило внимание, на кого из звезд похожа Наташа. 

Источник: Выпуск передачи "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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