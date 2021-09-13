Актер травмировал голову

На минувших выходных с артистом театра и кино Станиславом Любшиным приключилось несчастье. Во время спектакля в МХТ имени Чехова деятель культуры неудачно упал и ударился головой.

Как сообщает "Московский Комсомолец", инцидент произошел в субботу, 11 сентября. Актер играл в постановке "Чайка". Ему досталась роль Петра Сорина – брата главной героини Ирины Аркадиной.

По сценарию Любшин должен был рухнуть на сцену. Станислав Андреевич не рассчитал силы и упал, травмировав голову. Примечательно, что останавливать спектакль 88-летний артист не стал. Он достойно продержался до самого конца.

Когда представление закончилось, деятелю культуры вызвали скорую. С ушибом в области затылка звезду фильма "Кин-дза-дза!" забрали в 67-ю больницу.

На данный момент Станислав Андреевич находится дома. Его жизни ничто не угрожает.

Как сообщает РИА ФАН, у Любшина диагностировали сотрясение головного мозга. Некоторое время он находился в отделении реанимации. Далее информация разнится, так как источник уточняет, что актера только переводят в травматологию.

Любшин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. За всю свою карьеру он успел поработать в пяти разных театрах. Так, свой путь артист начал в "Современнике". С 1964 по 1967 годы он служил в театре на Таганке. Затем актер устроился на работу в театр имени Ермоловой. Несколько лет он входил в состав труппы театра на Малой Бронной. С 1981 года Станислав Андреевич трудится в МХТ имени Чехова.