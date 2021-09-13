Звезду фильма "Кин-дза-дза!" госпитализировали после спектакля

Звезду фильма "Кин-дза-дза!" госпитализировали после спектакля
Станислав Любшин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер травмировал голову

На минувших выходных с артистом театра и кино Станиславом Любшиным приключилось несчастье. Во время спектакля в МХТ имени Чехова деятель культуры неудачно упал и ударился головой.

Как сообщает "Московский Комсомолец", инцидент произошел в субботу, 11 сентября. Актер играл в постановке "Чайка". Ему досталась роль Петра Сорина – брата главной героини Ирины Аркадиной.

По сценарию Любшин должен был рухнуть на сцену. Станислав Андреевич не рассчитал силы и упал, травмировав голову. Примечательно, что останавливать спектакль 88-летний артист не стал. Он достойно продержался до самого конца.

Когда представление закончилось, деятелю культуры вызвали скорую. С ушибом в области затылка звезду фильма "Кин-дза-дза!" забрали в 67-ю больницу.

На данный момент Станислав Андреевич находится дома. Его жизни ничто не угрожает.

Как сообщает РИА ФАН, у Любшина диагностировали сотрясение головного мозга. Некоторое время он находился в отделении реанимации. Далее информация разнится, так как источник уточняет, что актера только переводят в травматологию. 

Любшин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. За всю свою карьеру он успел поработать в пяти разных театрах. Так, свой путь артист начал в "Современнике". С 1964 по 1967 годы он служил в театре на Таганке. Затем актер устроился на работу в театр имени Ермоловой. Несколько лет он входил в состав труппы театра на Малой Бронной. С 1981 года Станислав Андреевич трудится в МХТ имени Чехова.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

В Раде заявили о громкой победе над Москвой в Белоруссии

В честь этого предложили устроить межгосударственный праздник

Украина произведет атаку Крыма турецкими беспилотниками - СМИ

Киев решил закупить новую партию боевой техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей