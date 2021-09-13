Все поросло травой: чета Михалковых перестала ухаживать за могилами предков

Все поросло травой: чета Михалковых перестала ухаживать за могилами предков
Никита Михалков. Фото: Alexey S. Yushenkov/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В последний раз киномэтр был на погосте больше 15 лет назад

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков посетил Красноярск – родину его известного предка, русского живописца Василия Сурикова. Мэтр решил заехать в Музей-усадьбу Сурикова, созданную в 1948 году в его доме в честь 100-летия со дня рождения художника. В последний раз режиссер был здесь в первой половине нулевых. В этот раз он обсудил с представителями музея идею о создании образовательного "Суриков-центра".

К слову, помимо усадьбы, в Красноярском крае для Михалкова есть еще памятные места: тут, на Троицком кладбище, похоронены Прасковья Сурикова, приходившаяся живописцу родной матерью, а также ее младший сын Александр.

Погост находится в крайне плачевном состоянии: многие захоронения настолько заросли травой, что невооруженным взглядом нельзя понять, где находится могила. С предками именитого режиссера обстоит та же ситуация.

Михалков не стал посещать могилу Прасковьи, которой приходится праправнуком. По словам местных жителей, могилы Суриковых также находятся в полузаброшенном состоянии, хоть и выглядят чуть лучше находящихся неподалеку захоронений.

Присматривающая на кладбище женщина Е. Кузьмицкая рассказала, что никто на старинный погост не приходит. Смотрители, правда, выкашивают траву – кладбище зарастает двухметровой крапивой.

Сам Михалков приезжал в Красноярск неоднократно, однако в последний раз бывал в усадьбе в начале 2000-х, в день рождения Прасковьи Суриковой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что спустя три года после смерти звезды кинокартины "Любовь и голуби" Нины Дорошиной никто не установил артистке памятник. Нет и ограды, которая отделяла бы могилу актрисы от остальных захоронений.

Источник: ТВК ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

В Раде заявили о громкой победе над Москвой в Белоруссии

В честь этого предложили устроить межгосударственный праздник

Украина произведет атаку Крыма турецкими беспилотниками - СМИ

Киев решил закупить новую партию боевой техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей