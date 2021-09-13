В последний раз киномэтр был на погосте больше 15 лет назад

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков посетил Красноярск – родину его известного предка, русского живописца Василия Сурикова. Мэтр решил заехать в Музей-усадьбу Сурикова, созданную в 1948 году в его доме в честь 100-летия со дня рождения художника. В последний раз режиссер был здесь в первой половине нулевых. В этот раз он обсудил с представителями музея идею о создании образовательного "Суриков-центра".

К слову, помимо усадьбы, в Красноярском крае для Михалкова есть еще памятные места: тут, на Троицком кладбище, похоронены Прасковья Сурикова, приходившаяся живописцу родной матерью, а также ее младший сын Александр.

Погост находится в крайне плачевном состоянии: многие захоронения настолько заросли травой, что невооруженным взглядом нельзя понять, где находится могила. С предками именитого режиссера обстоит та же ситуация.

Михалков не стал посещать могилу Прасковьи, которой приходится праправнуком. По словам местных жителей, могилы Суриковых также находятся в полузаброшенном состоянии, хоть и выглядят чуть лучше находящихся неподалеку захоронений.

Присматривающая на кладбище женщина Е. Кузьмицкая рассказала, что никто на старинный погост не приходит. Смотрители, правда, выкашивают траву – кладбище зарастает двухметровой крапивой.

Сам Михалков приезжал в Красноярск неоднократно, однако в последний раз бывал в усадьбе в начале 2000-х, в день рождения Прасковьи Суриковой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что спустя три года после смерти звезды кинокартины "Любовь и голуби" Нины Дорошиной никто не установил артистке памятник. Нет и ограды, которая отделяла бы могилу актрисы от остальных захоронений.