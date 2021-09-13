Жизнь некоторых унес коронавирус

Летом этого года не стало сразу нескольких звезд советского кино. Расскажем, какими именами пополнился список ушедших из жизни деятелей культуры.

Леонид Топчиев

23 июня остановилось сердце Леонида Топчиева. Тело актера из кинофильма "Хождение за три моря" обнаружили в квартире стражи правопорядка. Никакого криминального подтекста в кончине 91-летнего артиста не нашли.

Николай Сличенко и Тамилла Агамирова

Николай Сличенко покинул этот мир 2 июля. Ему было 86 лет. Николай Алексеевич был ведущим актером театра "Ромэн". В фильмографию деятеля культуры входят картины "Олеко Дундич", "Трудное счастье" и "Свадьба в Малиновке".

Супруга Сличенко, Тамилла Агамирова, скончалась через два месяца после ухода мужа. Они состояли в браке более 60 лет.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года в возрасте 81 года. Причиной смерти легендарного артиста и кинорежиссера стал коронавирус. Именно Владимир Валентинович подарил миру легендарный фильм "Москва слезам не верит".

Анатолий Рудаков

1 августа из-за коронавируса ушел из жизни Анатолий Рудаков. Ему было 72 года. Он сыграл в таких фильмах, как "Я служу на границе", "Трое в лодке, не считая собаки", "Мастер и Маргарита" и других.

ГАЛИНА КОРОТКЕВИЧ

6 августа стало известно о смерти Галины Короткевич. Артистка скончалась в возрасте 99 лет, не дожив меньше двух недель до своего 100-летия. Она сыграла в таких картинах, как "Весна в Москве", "Тени", "Улицы разбитых фонарей" и других. Также актриса озвучивала Марианну Андреевну в фильме "Полосатый рейс".

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из российских знаменитостей умер из-за ковида в 2021 году.