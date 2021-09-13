Какие советские артисты скончались летом 2021 года

Владимир Меньшов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Галина Короткевич. Кадр из сериала &#34;Улицы разбитых фонарей-8&#34; (2006-2007)
Николай Сличенко и Тамилла Агамирова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анатолий Рудаков. Кадр из сериала &#34;Опера-1. Хроники убойного отдела&#34; (2004) Леонид Топчиев. Кадр из фильма &#34;Казаки&#34; (1961)
Жизнь некоторых унес коронавирус

Летом этого года не стало сразу нескольких звезд советского кино. Расскажем, какими именами пополнился список ушедших из жизни деятелей культуры.

Леонид Топчиев

Леонид Топчиев. Кадр из фильма "Казаки" (1961)

23 июня остановилось сердце Леонида Топчиева. Тело актера из кинофильма "Хождение за три моря" обнаружили в квартире стражи правопорядка. Никакого криминального подтекста в кончине 91-летнего артиста не нашли. 

Николай Сличенко и Тамилла Агамирова

Николай Сличенко и Тамилла Агамирова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Николай Сличенко покинул этот мир 2 июля. Ему было 86 лет. Николай Алексеевич был ведущим актером театра "Ромэн". В фильмографию деятеля культуры входят картины "Олеко Дундич", "Трудное счастье" и "Свадьба в Малиновке".

Супруга Сличенко, Тамилла Агамирова, скончалась через два месяца после ухода мужа. Они состояли в браке более 60 лет. 

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года в возрасте 81 года. Причиной смерти легендарного артиста и кинорежиссера стал коронавирус. Именно Владимир Валентинович подарил миру легендарный фильм "Москва слезам не верит". 

Анатолий Рудаков 

Анатолий Рудаков. Кадр из сериала "Опера-1. Хроники убойного отдела" (2004)

1 августа из-за коронавируса ушел из жизни Анатолий Рудаков. Ему было 72 года. Он сыграл в таких фильмах, как "Я служу на границе", "Трое в лодке, не считая собаки", "Мастер и Маргарита" и других. 

ГАЛИНА КОРОТКЕВИЧ

Галина Короткевич. Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей-8" (2006-2007)

6 августа стало известно о смерти Галины Короткевич. Артистка скончалась в возрасте 99 лет, не дожив меньше двух недель до своего 100-летия. Она сыграла в таких картинах, как "Весна в Москве", "Тени", "Улицы разбитых фонарей" и других. Также актриса озвучивала Марианну Андреевну в фильме "Полосатый рейс".

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из российских знаменитостей умер из-за ковида в 2021 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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