Садальского возмутило отношение Шаляпина к женщинам

Садальского возмутило отношение Шаляпина к женщинам
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер не понимает, как такой типаж мужчин нравится представительницам прекрасного пола

Станислав Садальский в личном микроблоге часто рассуждает на злободневные темы. В этот раз артист заговорил о мужчинах-альфонсах.

Данную тему актер поднял после высказывания Прохора Шаляпина. Некоторое время назад финалист проекта "Фабрика звезд-6" записал видео, в котором заявил, что в семейных парах работать должны именно представительницы прекрасного пола. А мужчины, по его мнению, обязаны быть хозяевами в этом союзе, передает 5-tv.ru.

Садальский отказался разделять мнение певца. Станислав акцентировал внимание на том, что исполнитель после свадьбы поселился в доме супруги – миллионерши Татьяны Дэвис. Певец живет на средства жены, спокойно чувствуя на себя в таком положении.

"Неужели вам такое нравится, милые женщин?!" - поинтересовался актер.

Текст Садальский сопроводил хештегом "альфонс", намекая на то, что он относит это определение к Шаляпину. Пользователи Сети выразили свою солидарность с мнением Станислава. 

"Шут специально провоцирует людей выходить из равновесия", "Рыночные отношения. Они ему деньги, он им пиар", "Удивительный тип. Нет уважения ни к себе, ни к людям", – прокомментировали подписчики.

Напомним, в августе 2021 года Прохор женился на Татьяне. Свадьба состоялась в Америке. После праздничных гуляний Дэвис слегла с коронавирусом. На данный момент миллионерша находится в тяжелом состоянии.

Ранее Шаляпин высказался о депрессии внучки Гурченко из-за его свадьбы. Примечательно, что артиста и Елену Королеву связывали теплые дружеские отношения. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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