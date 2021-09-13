Когда певица очнулась, она попыталась подать знак, но никто ее не слышал

Певица МакSим дала первое большое интервью после выхода из комы. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" появилась в гостях у Ксении Собчак. В разговоре со скандально известной блондинкой артистка вспомнила, через что ей пришлось пройти.

По словам Марины Амбросимовой (настоящее имя певицы – прим. ред.), она несколько раз приходила в себя, пока находилась на грани между жизнью и смертью. Состояние, которое она испытывала при этом, очень напоминало сонный паралич – человек находится в сознании, ощущает все чувства, но совершенно не способен управлять своим телом.

"Я испытывала дикую боль", – призналась знаменитость.

МакSим чувствовала себя максимально беспомощной. Она сравнила себя с людьми, которых в народе грубо называют "овощами".

По словам Амбросимовой, она не могла ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Это пугающее состояние навсегда отпечаталось в памяти певицы.

Артистка всячески пыталась обратить на себя внимание медперсонала. Но врачи проходили мимо, так как не видели, что Марина пришла в себя.

Услышанное шокировало Собчак. Блогер поинтересовалась, сколько раз звезда приходила в себя во время комы. Амбросимова ярко запомнила лишь один раз. Однако она не исключает того, что были и менее длительные периоды ее "бодрствования".

Марине казалось, будто она пребывает в состоянии беспомощности целую вечность. В какой-то момент она ощутила резкую нехватку кислорода. Певица чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег и медленно умирающей. В какой-то момент она даже стала желать смерти, чтобы это все поскорей закончилось.

К счастью, врачам удалось спасти МакSим. Сейчас артистка проходит курс реабилитации и занимается воспитанием двух дочерей – Александры и Марии.

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