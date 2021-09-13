Комик из "Кривого зеркала" лег под нож хирурга

В последнее время пресса и многочисленные поклонники с удивлением наблюдают за преображениями знаменитого "пухляша" из популярного юмористического шоу "Кривое зеркало". Александр Морозов резко сбросил лишний вес. А на этот раз он поразил общественность, явившись на телепередачу с полностью замотанной бинтами головой.



Выяснилось, что любимец миллионов решился воспользоваться услугами хирурга.

"Пришлось сделать очень сложную операцию", – откровенничает комик на популярной телепередаче "Андрей Малахов. Прямой эфир".

На такие жертвы звезда юмористического шоу пошел ради преображения своей внешности. После резкого похудения у Морозова образовалась лишняя кожа, которую можно было убрать только с помощью скальпеля хирурга.

Большой любитель общественного внимания согласился прийти на съемки телешоу спустя совсем непродолжительное время после операции. В итоге в студии популярного проекта Морозов появился прямо в бинтах. Стоит отметить, что операция явно была серьезной. Все лицо знаменитости оказалось закрыто бинтами. Видны остались одни глаза.

По словам Александра, он лег под нож хирурга ради того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и завоевать новые высоты на российской эстраде. Морозов особо подчеркнул, что старался не для представительниц противоположного пола, а "для себя любимого".

В съемках шоу приняла участие и родительница юмориста. Женщина была поражена тому, что ее любимый отпрыск так сильно пострадал и вынужден ходить в бинтах.

Дабы успокоить впечатлительную мать и поразить народ, Морозов прямо на телепередаче снял бинты и показал, как преобразилась его внешность. Шоу выйдет на экраны вечером 13 сентября.

К слову, недавно у юмориста Морозова нашлась новая внебрачная дочь.