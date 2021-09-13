Шансонье не стало два года назад

Вилли Токарева не стало в 2019 году. Всенародный любимец долгое время боролся с раком, но злополучная болезнь оказалась сильнее. Похоронили шансонье на Калитниковском кладбище. Правда, путь к погосту артиста найти очень непросто. Тем более, что могила певца совсем не выделяется.

К слову, исполнителя хита "Небоскребы" неслучайно похоронили именно на Калитниковском кладбище. Оно расположено в Таганском районе столицы. Именно тут жил Токарев, когда вернулся в Москву из США.

Найти место захоронения артиста без посторонней помощи почти невозможно. Из-за того, что на кладбище похоронено слишком много людей, между некоторыми могилами даже нет дорожек, не говоря уже об оградках.

Так, когда журналисты "Экспресс газеты" прибыли на место, то застали там одного из поклонников шансонье. Даже спустя время мужчина не забывает о легенде, иногда навещая его. Разговорившись с репортерами, фанат посетовал, что могила Токарева выглядит уж слишком скромной, учитывая тот факт, насколько великим артистом он был. Нет ни памятника, ни оградки.

"На могиле просто трава, крест. Хотя плющ вот красиво на ограде сделали, уютно. И розы совсем свежие, вчера принесли",

– поделился своими мыслями мужчина, отметив, что часто приходит на Калитниковское кладбище и знает, что могила шансонье всегда выглядит ухоженной.

Но, как оказалось, не все так просто. На могиле Токарева растет дорогой газон, который постоянно поливают и подстригают. Крест артиста лакированный, а фотография стоит в лаконичной стеклянной рамке. Да и места вокруг достаточно, а высокие деревья лишь дополняют атмосферу уединенности и умиротворения.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как выглядит могила Нины Дорошиной.