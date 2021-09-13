Звезда сериала учится заново ходить

Год назад Михаил Казаков, который известен зрителям по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", упал с 12-метровой высоты. Актер решил сделать красивую фотографию, забрался на крышу и упал. Он не скрывает, что после этого жизнь разделилась на "до" и "после".

После несчастного случая Казаков еще несколько месяцев находился под пристальным контролем специалистов. Даже когда его наконец выписали из больницы, актер был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Прогнозы врачей, к счастью, не оправдались. Медики говорили звезде "Папиных дочек", что на ноги он сможет встать только через два года. Но случилось это заметно раньше.

Михаил уверен, что в этом полностью заслуга его врача, который провел тяжелейшую операцию. Из-за падения ноги артиста лопнули внутри. В итоге 22 перелома, полторы тысячи осколков. Впереди Казакова ждет непростое и длительное восстановление, но он не намерен сдаваться. Тем более, что когда он вновь мог встать, то почувствовал себя олимпийским чемпионом.

"Болты и пластины останутся со мной навечно: вынуть их после срастания костей невозможно. Я каждый из них могу найти пальцами. Боли до сих пор жутчайшие",

– рассказал исполнитель роли Полежайкина, добавив, что полностью привыкнуть к тому, что теперь в его теле множество инородных предметов, придется около 15 лет.

Так или иначе, Казаков рад, что он смог вернуться к своей привычной жизни: путешествовать, встречаться с друзьями и сниматься в ток-шоу. К слову, Михаил может оформить себе инвалидность, но делать этого не хочет, поскольку надеется, что до такой крайности не дойдет.

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