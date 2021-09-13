Артистка решила быть откровенной

Знаменитая российская певица Надежда Бабкина когда-то испытывала далеко не только дружескую симпатию к коллеге по эстраде Александру Розенбауму. Роман влюбленных завершился, однако им удалось сохранить теплые отношения.



Сегодня, 13 сентября, знаменитый певец отмечает свой 70-летний юбилей. Многие коллеги легендарного исполнителя поздравили его с этой знаменательной датой. Разумеется, не осталась в стороне и Надежда Бабкина. Она посвятила своему бывшему возлюбленному пронзительные строки на личной странице в социальной сети.

Бабкина вспомнила, как Розенбаум написал для нее романс. В нем были очень проникновенные слова:

"Я когда-то была молодая – Забываюсь и вижу во сне".

Надежда призналась, что в тот момент даже обиделась на композитора. Ей показалось, что указывать женщине на уходящую молодость нетактично. Между знаменитостями произошла небольшая перебранка, однако Александру удалось убедить Надежду, что эта песня навсегда войдет в ее репертуар.

Также Бабкина рассказала, что до сих пор поддерживает контакт с Розенбаумом. Бывший возлюбленный звонит Надежде в тяжелые периоды его жизни. Бабкина всегда с готовностью протягивает руку помощи дорогому ее сердцу человеку.

Надежда поблагодарила Розенбаума за пережитые приятные моменты и пожелала ему быть счастливым. Многочисленные поклонники звезды присоединились к ее поздравлениям.

"Вы оба талантливые и настоящие! Не удивительно, что дружны и что сложно. Пусть дружба до 100 лет!", " Замечательное поздравление. С Юбилеем! Дай Бог здоровья и счастья!", "Какие вы всегда пишите пожелания , поздравления! Очень трогательно! Вы настоящая русская всеми любимая Надежда!" – пишут люди.

Стоит отметить, что сейчас Надежда счастлива в отношениях с мужчиной, который моложе ее на целых 30 лет. Артисты живут вместе уже более 18 лет.