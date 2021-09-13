Поклонники поразились естественной красотой Ирины

Совсем недавно знаменитый телеведущий Андрей Норкин связал себя узами брака с новой возлюбленной Ириной Бородиной. Сначала публика была удивлена такой скоропалительной женитьбой журналиста – после смерти предыдущей супруги прошел всего год. Однако обаятельная 60-летняя женщина быстро смогла завоевать расположение фанатов Андрея. На днях Норкин и вовсе поразил публику, выставив видеоролик с новой женой в купальном костюме.



Сейчас возрастные молодожены проводят медовый месяц, путешествуя по Подмосковью. Звездная пара посещает заповедные уголки области и с пользой проводит время.

Так, Андрей и Ирина побывали в купели Гремячий ключ. На своей странице в социальной сети телеведущий рассказал, что вода в источнике держится на уровне 6 градусов в течение всего года. Однако данное обстоятельство не остановило влюбленных. Молодожены по очереди окунулись в купель и засняли все это на видео.

Ирина была одета в закрытый синий купальник. Волосы новая возлюбленная Норкина собрала в аккуратный хвост. Женщина ничуть не стесняется появляться на публике без боевого раскраса. Природная красота и естественность Ирины сразу же расположили к ней фанатов Андрея.

"Какая приятная женщина! Красивая, естественная без прикрас и пластики. Очень добрые глаза", "Глаза горят, счастье так и льется. Удачи и интересных фото для нас!", "Как же здорово! Смелая вы пара!" – пишут поклонники.



К слову, недавно телеведущий прокомментировал возмущения его свадьбой после кончины первой жены.