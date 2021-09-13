Врачи скрывали от певицы информацию о ее здоровье

Сегодня, 13 сентября, вышло первое после комы интервью МакSим, в котором певица подробно рассказала о своем состоянии и болезни. Также артистка показала переписку со своим директором. Сообщениями они обменивались незадолго до того, как звезда впала в полуторамесячную кому.

Маргарита Соколова поинтересовалась, как исполнительница хита "Знаешь ли ты" себя чувствует. В ответ Марина Абросимова (настоящее имя МакSим – прим. ред.) призналась, что ее перевили в реанимацию.

Директора певицы это удивило, потому что она не думала, что ситуация настолько серьезная.

"Я задыхаюсь, здесь трубки другие, уже не соображаю ничего",

– написала артистка.

Также она пожаловалась, что постоянно кашляет. Порой она даже не могла задать вопрос, потому что тут же начинался кашель. При этом специалисты давали МакSим не всю информацию о ее здоровье. После очередного КТ легких, когда выяснилось, что процент поражения растет, медики не стали уточнять, на сколько именно.

В этот же день Абросимова узнала, что ее хотят подключать к ИВЛ. Директор лишь предположила, что таким образом врачи хотят поддержать здоровье певицы, помочь ей поскорее встать на нои.

"Наверное. У меня уже самой крыша едет",

– ответила МакSим, а позже добавила, что тесты на коронавирус по-прежнему отрицательные. На этом переписка закончилась.

В интервью певица также рассказала об ужасах комы и призналась, что постоянно чувствовала боль. Более того, МакSим несколько раз приходила в себя, но врачи этого не замечали.