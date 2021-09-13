"Я задыхаюсь": МакSим показала свои последние сообщения перед комой

"Я задыхаюсь": МакSим показала свои последние сообщения перед комой
МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Врачи скрывали от певицы информацию о ее здоровье

Сегодня, 13 сентября, вышло первое после комы интервью МакSим, в котором певица подробно рассказала о своем состоянии и болезни. Также артистка показала переписку со своим директором. Сообщениями они обменивались незадолго до того, как звезда впала в полуторамесячную кому. 

Маргарита Соколова поинтересовалась, как исполнительница хита "Знаешь ли ты" себя чувствует. В ответ Марина Абросимова (настоящее имя МакSим – прим. ред.) призналась, что ее перевили в реанимацию. 

Директора певицы это удивило, потому что она не думала, что ситуация настолько серьезная. 

"Я задыхаюсь, здесь трубки другие, уже не соображаю ничего", 

– написала артистка. 

Также она пожаловалась, что постоянно кашляет. Порой она даже не могла задать вопрос, потому что тут же начинался кашель. При этом специалисты давали МакSим не всю информацию о ее здоровье. После очередного КТ легких, когда выяснилось, что процент поражения растет, медики не стали уточнять, на сколько именно. 

В этот же день Абросимова узнала, что ее хотят подключать к ИВЛ. Директор лишь предположила, что таким образом врачи хотят поддержать здоровье певицы, помочь ей поскорее встать на нои. 

"Наверное. У меня уже самой крыша едет", 

– ответила МакSим, а позже добавила, что тесты на коронавирус по-прежнему отрицательные. На этом переписка закончилась. 

Кадр youtube.com

В интервью певица также рассказала об ужасах комы и призналась, что постоянно чувствовала боль. Более того, МакSим несколько раз приходила в себя, но врачи этого не замечали. 

Источник: "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

"Символизирует завершенность": фигурант дела о крушении MH17 заговорил о магии чисел

Выяснились новые необычные подробности страшной трагедии

Путин заявил о вероятном уходе на карантин из-за коронавируса

Президент рассказал о проблемах с заболеваемостью в его окружении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей