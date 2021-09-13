Наследник Примадонны активно занимается лечением

Поклонники заметили, что за последнее время Никита Пресняков очень заметно похудел. На днях внук Аллы Пугачевой опубликовал свежий снимок, а заодно рассказал, что активно тренируется в преддверии нового сезона "Ледникового периода", репетирует в театре и дописывает свой второй альбом.

"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели",

– написал один из фолловеров Преснякова.

В ответ сын Кристины Орбакайте отшутился, что причина не только в этом. Как оказалось, у него есть доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Из-за полипов Никите приходится придерживаться специальной диеты, чтобы не усугублять ситуацию.

Узнав о недуге, поклонники принялись давать Преснякову советы, как поскорее прийти в форму, а также пожелали скорейшего выздоровления. В комментариях, кстати, отметилась и мама парня. Кристина Орбакайте призналась, что гордиться своим наследником, который весь в работе, хотя и болеет.

Ранее Никита Пресняков объяснил, почему редко встречается с бабушкой. Наследник у Примадонны практически не гостит, потому что старается жить самостоятельной жизнью. Но при этом он подчеркнул, что очень любит и уважает своих родственников и старается не пропускать важные семейные торжества, просто у него "натура такая".