Опухоли в желчном пузыре: исхудавший внук Пугачевой рассказал о болезни

Опухоли в желчном пузыре: исхудавший внук Пугачевой рассказал о болезни
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследник Примадонны активно занимается лечением

Поклонники заметили, что за последнее время Никита Пресняков очень заметно похудел. На днях внук Аллы Пугачевой опубликовал свежий снимок, а заодно рассказал, что активно тренируется в преддверии нового сезона "Ледникового периода", репетирует в театре и дописывает свой второй альбом. 

"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели", 

– написал один из фолловеров Преснякова. 

В ответ сын Кристины Орбакайте отшутился, что причина не только в этом. Как оказалось, у него есть доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Из-за полипов Никите приходится придерживаться специальной диеты, чтобы не усугублять ситуацию. 

Узнав о недуге, поклонники принялись давать Преснякову советы, как поскорее прийти в форму, а также пожелали скорейшего выздоровления. В комментариях, кстати, отметилась и мама парня. Кристина Орбакайте призналась, что гордиться своим наследником, который весь в работе, хотя и болеет. 

Ранее Никита Пресняков объяснил, почему редко встречается с бабушкой. Наследник у Примадонны практически не гостит, потому что старается жить самостоятельной жизнью. Но при этом он подчеркнул, что очень любит и уважает своих родственников и старается не пропускать важные семейные торжества, просто у него "натура такая". 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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