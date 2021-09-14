Артистка не была на родине около 12 лет

Актриса театра и кино Амалия Мордвинова стала новой героиней передачи "Судьба человека". В эфире проекта она объяснила, почему переехала из России в США.

Мордвинова вернулась на родину спустя 12 лет. В Америке она живет вместе со своими детьми – дочерями Дианой, Евангелиной и Серафимой, а также сыном Германом.

По словам Амалии, в США она отправилась вслед за вторым супругом Александром Гольданским. Вскоре после отъезда предпринимателя туда уехала и их общая дочь Диана, позже поступив в одно из американских учебных заведений. Тогда артистка поняла – пришла пора и ей собирать вещи.

В разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым актриса отметила, что не видит ничего плохого в переездах. Также она высказала свое отношение к России.

"Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну", – заявила Мордвинова.

Амалия напомнила, что состояла в браке четыре раза. Ее первым супругом стал звукорежиссер "Ленкома" Игорь Зорин. Во второй раз она вышла замуж за Гольданского. Третий избранник кинозвезды – предприниматель Вадим Беляев. Неизвестно, кто был четвертым мужем актрисы.

Мордвинова не переживает о том, что ее личная жизнь сложилась не очень удачно. Артистка умеет радоваться жизни независимо от штампа в паспорте.