Дизайнер уважал Примадонну, несмотря на ее поведение

В одном из своих старых интервью Борис Краснов рассказал о шокирующем инциденте, связанном с Аллой Пугачевой. Тогда художник-сценограф понял, что артистка имеет очень сложный характер.

Все произошло в 1997 году. Алла Борисовна и Борис Аркадьевич вместе работали над созданием "Рождественских встреч". В какой-то момент Примадонна захотела установить в качестве декорации арку-проход. Однако певица выбрала не самое удачное место для этого изделия.

Краснов сказал исполнительнице хита "Миллион алых роз" о неподходящем расположении элемента. Это вывело Пугачеву из себя.

"Пугачева принялась трясти меня за грудки, да еще с такой силой, что я опешил", – вспомнил дизайнер.

Несколько секунд Борис Аркадьевич пребывал в настоящем шоке, не имея возможности противостоять артистке. Когда он опомнился, то попросту убрал руки Аллы Борисовны и отправился по своим делам.

По всей видимости, железное спокойствие Краснова еще больше взбесило Пугачеву. Она отправилась за кулисы, где вылила весь свой гнев на женщину, работающую портье.

Несмотря на выходки певицы, художник-сценограф уважал ее, считая яркой личностью, передает "Экспресс Газета".

Напомним, Краснов скончался 7 сентября 2021 года. Дизайнера похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить Бориса Аркадьевича в последний путь пришли многие звезды, в числе которых были и Примадонна с супругом Максимом Галкиным.

Ранее стало известно, что Краснов оставил родным долгов на несколько миллионов рублей.