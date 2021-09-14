Женщина намерена добиться выплаты алиментов

До брака с певицей Пелагеей хоккеист Иван Телегин состоял в отношениях с Евгенией Ноур. В 2016 году избранница подарила ему сына Марка. Однако после расставания спортсмен перестал финансово обеспечивать наследника. В итоге Евгения оказалась в затруднительной ситуации.

До того, как началась пандемия COVID-19, Ноур работала в фитнес-центре. Но когда заболеваемость коронавирусом начала расти, Евгению уволили. Женщина оказалась без денег и с маленьким сыном на руках.

Если раньше Телегин хоть как-то помогал матери своего наследника, то сейчас просто забыл об их существовании. Это произошло после того, как Евгения решила официально установить отцовство.

Ноур несколько раз пыталась попросить бывшего избранника о помощи, но тот отвечал отказом.

"Мне не на что снимать квартиру, нет денег на еду, обучение Марка в детском саду, в футбольном кружке", – пожаловалась Евгения.

Помощь пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. Женщину поддержала экс-супруга Ивана Пелагея. Причем инициатива исходила от самой артистки, передает "СтарХит".

Ноур отметила, что благодаря певице у них с сыном осталась крыша над головой. Также исполнительница подарила Евгении возможность растить ребенка в нормальных условиях.

В конечном итоге бывшая возлюбленная хоккеиста обратилась в суд. Она намерена не только установить родство между Иваном и Марком, но и добиться выплаты алиментов на наследника.

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