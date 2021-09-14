Известная певица сорвала Укупнику концерт

Известная певица сорвала Укупнику концерт
Аркадий Укупник. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистке пришлось вернуть деньги после того, как певец пригрозил судом

В конфликте продюсера Аркадия Укупника и известной певицы Юлии Зиверт была поставлена точка. Артистка вернула композитору положенную ему сумму денег, о чем сообщил Телеграм-канал Mash.

Все началось с того, что Зиверт должна была выступить 14 июня этого года в турецком городе Бодрум. Данное мероприятие за границей курировал Укупник.

По некоторым данным, договор Юлия подписала еще в декабре 2020 года. Однако незадолго до назначенной даты отправления в Турцию артистка по какой-то причине дала заднюю.

Интересен тот факт, что к тому моменту Зиверт уже получила 12 тысяч долларов (более 800 тысяч рублей по нынешнему курсу) – сумму, являющуюся вознаграждением за выступление. Когда Аркадий Семенович понял, что исполнительница не спешит возвращать деньги, то обратился за помощью к юристу Александру Добровинскому.

Под угрозой суда Юлия вернула Укупнику 12 тысяч долларов.

Напомним, популярность артистке принесла песня под названием Life. Она вышла в конце 2018 года и стала настоящим хитом. Позже певица написала еще несколько композиций, полюбившихся россиянам – Credo, "Зеленые волны", "ЯТЛ" и другие.

Ранее появилась информация о том, что резидент Comedy Club Гарик Харламов в эфире юмористического шоу сделал Юлии предложение. Комика шокировала сумма, которую Зиверт заработала за 2019 год, и он предложил свою кандидатуру. 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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