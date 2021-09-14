Певица чувствует себя хорошо

Анна Семенович часто рассказывает многочисленным поклонникам о том, что мечтает родить ребенка. Чтобы познать радость материнства, певица решила заморозить свои яйцеклетки. На личной странице в "Инстаграм" артистка сообщила – она успешно перенесла данную процедуру.

Семенович сняла видео, в котором рассказала о своем пребывании в перинатальном центре. В начале ролика исполнительница объяснила, почему пошла на этот шаг.

"Это дает свободу выбора, когда нам рожать детей", – отметила она.

Анна показала свою палату с двумя кроватями и современным оборудованием. Перед тем, как отправиться на процедуру по забору яйцеклеток, знаменитости измерили давление.

В какой-то момент Семенович предстала перед подписчиками в больничной рубахе. Она призналась, что боится наркоза. Звезда вспомнила одноименный фильм, когда один из героев очнулся ото сна и ощущал каждое действие хирургов.

Также певица сняла на видео кабинет, в котором ей должны были сделать операцию. Артистка похвасталась, что "попала в руки" к замечательной команде.

Когда Семенович очнулась после наркоза, то поспешила продолжить видеосъемку. Она заверила, что все прошло хорошо. Знаменитость добавила – у нее немного болит живот, но благодаря обезболивающему от этого неприятного симптома не останется и следа.

Артистка выразила надежду на то, что у врачей получилось собрать большое количество ее яйцеклеток. Скорее всего исполнительница мечтает завести не одного ребенка.

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