"Постарел": Петросян поделился свежим фото изменившегося Дроботенко

"Постарел": Петросян поделился свежим фото изменившегося Дроботенко
Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комик трогательно поздравил своего друга с днем рождения

Сергею Дроботенко исполнилось 52 года. В честь этого радостного события Евгений Петросян поспешил опубликовать свежий снимок со своими давним другом. 

На фотографии оба комика запечатлены в сценических образах. У Дроботенко на голове красуется лохматый и седой парик, а глаза спрятаны за круглыми очками. Евгений Ваганович же запечатлен с густыми усами и в лиловом пиджаке. 

"Я тут встретил старого товарища… в первый момент даже не понял, кто это, растерялся. Потом вспомнил: товарищ-то старый! Но по сравнению со мной он, конечно, не старый", 

– отшутился Петросян, а после добавил, что его друг еще совсем "мальчишка". 

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям, однако нашлись и те, кто не сразу узнал именинника. 

"Как-то не узнал даже сначала, постарел он, конечно", "Не старый, просто "лохматость" повышена", "А кто это?"

– поинтересовались пользователи "Инстаграма". 

Но большая часть комментаторов отметили, что и Петросян, и Дроботенко прекрасно выглядят. Комику пожелали творческих успехов, здоровья и удачи. 

Ранее Петросян показал редкую фотографию, на которой он запечатлен с молодой женой Татьяной Брухуновой. Гармонично подобранные образы восхитили поклонников звездной семьи.  

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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