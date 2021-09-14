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Сергею Дроботенко исполнилось 52 года. В честь этого радостного события Евгений Петросян поспешил опубликовать свежий снимок со своими давним другом.
На фотографии оба комика запечатлены в сценических образах. У Дроботенко на голове красуется лохматый и седой парик, а глаза спрятаны за круглыми очками. Евгений Ваганович же запечатлен с густыми усами и в лиловом пиджаке.
"Я тут встретил старого товарища… в первый момент даже не понял, кто это, растерялся. Потом вспомнил: товарищ-то старый! Но по сравнению со мной он, конечно, не старый",
– отшутился Петросян, а после добавил, что его друг еще совсем "мальчишка".
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям, однако нашлись и те, кто не сразу узнал именинника.
"Как-то не узнал даже сначала, постарел он, конечно", "Не старый, просто "лохматость" повышена", "А кто это?"
– поинтересовались пользователи "Инстаграма".
Но большая часть комментаторов отметили, что и Петросян, и Дроботенко прекрасно выглядят. Комику пожелали творческих успехов, здоровья и удачи.
Ранее Петросян показал редкую фотографию, на которой он запечатлен с молодой женой Татьяной Брухуновой. Гармонично подобранные образы восхитили поклонников звездной семьи.
В этот момент он критиковал Путина и Мишустина
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