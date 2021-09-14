Комик трогательно поздравил своего друга с днем рождения

Сергею Дроботенко исполнилось 52 года. В честь этого радостного события Евгений Петросян поспешил опубликовать свежий снимок со своими давним другом.

На фотографии оба комика запечатлены в сценических образах. У Дроботенко на голове красуется лохматый и седой парик, а глаза спрятаны за круглыми очками. Евгений Ваганович же запечатлен с густыми усами и в лиловом пиджаке.

"Я тут встретил старого товарища… в первый момент даже не понял, кто это, растерялся. Потом вспомнил: товарищ-то старый! Но по сравнению со мной он, конечно, не старый",

– отшутился Петросян, а после добавил, что его друг еще совсем "мальчишка".

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям, однако нашлись и те, кто не сразу узнал именинника.

"Как-то не узнал даже сначала, постарел он, конечно", "Не старый, просто "лохматость" повышена", "А кто это?"

– поинтересовались пользователи "Инстаграма".

Но большая часть комментаторов отметили, что и Петросян, и Дроботенко прекрасно выглядят. Комику пожелали творческих успехов, здоровья и удачи.

Ранее Петросян показал редкую фотографию, на которой он запечатлен с молодой женой Татьяной Брухуновой. Гармонично подобранные образы восхитили поклонников звездной семьи.