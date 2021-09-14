"Я за коляской": Елена Воробей объявила о пополнении в семействе

"Я за коляской": Елена Воробей объявила о пополнении в семействе
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Неожиданная новость застала врасплох фанатов артистки

Сегодня, 14 сентября, любимица российского зрителя, звезда юмористической передачи "Аншлаг" Елена Воробей поделилась радостным известием. Оказалось, в ее звездном семействе прибавление. Юмористка впервые стала бабушкой в 54 года.

Напомним, известная комедиантка воспитывает 18-летнюю дочь Софию. Если бы Елена не обозначила в поздравительном посте, у кого конкретно родился ребенок, многочисленные фанаты точно решили бы, что малыша звезде принесла недавно достигшая совершеннолетия дочка.

Однако оказалось, что любимица миллионов пока стала только двоюродной бабушкой. Малыш появился в семье родной сестры Елены – Натальи. В любом случае, данное известие очень обрадовало звезду российской эстрады.

Воробей призналась, что из-за плотного графика не смогла лично присутствовать при знаменательном событии. Однако, как только появилось время, Елена тут же отправилась за подарком для молодых родителей.

"Я за коляской в магаз", – написала знаменитость на личной странице в социальной сети.

Воробей ответственно подошла к данному вопросу и попросила многочисленных поклонников поделиться опытом и посоветовать, где можно купить самую модную и хорошую коляску. Разумеется, фанаты были в восторге от расширения звездного семейства.

 "Дорогая Леночка! Поздравляю тебя с внучкой!", "Здоровья малышке и мамочке!", "Красотка, обожаю!", "Поздравляю от всей души!", " Поздравляю вас всех с замечательным днем!" – пишут растроганные пользователи Сети.  

К слову, прошлой зимой знаменитость попала в громкий скандал. Прославившаяся на участии в телепроекте "Аншлаг" звезда обругала родное телешоу.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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