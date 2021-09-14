"Бывший" русофоб переобувается на ходу

Весьма знаменитый в нашей стране артист Алексей Серебряков в свое время в разы повысил уровень популярности за счет резких антироссийских высказываний. 11 лет актер пробыл в "блаженной" эмиграции в Канаде, однако жизнь сложилась так, что ему пришлось вернуться. При этом на Родине артиста-русофоба принимать с распростертыми объятьями отказались. Так что Алексею пришлось подкорректировать свою позицию, на что весьма бурно отреагировали в интернет-пространстве.



Стоит отметить, что интерес к Серебрякову, в большей степени замешанный на раздражении, не утихает. Когда Алексей вернулся в Россию, он решил вывернуть все наизнанку. По задумке "гениального" артиста, скандал вокруг его русофобских высказываний является результатом происков телевидения. Мол, именно журналисты исказили его мысли, сделав из актера настоящего ненавистника России.

Недавно знаменитый журналист Евгений Додолев опять поднял тему с возвращением Серебрякова в Россию. Эксперта весьма позабавило, что в негативном отношении к родной стране Алексей обвинил людей, которые якобы неправильно его поняли. Об этом артист рассказывал в интервью изданию "Москвич".

На странице журналиста в "Фейсбук"россияне поделились своим мнением по поводу перемен в позиции Серебрякова. Многие подчеркнули, что актеры с такими русофобскими взглядами нашей стране не нужны.

"Увез семью в Канаду, ну и жил бы там. Так нет. Жить хочет на Западе, а деньги зарабатывать в ненавистной России...", "Это его странное поведение с эмиграцией и русофобией, это все жена его виновата, а он просто подкаблучник", "За языком все же следить стоит или не обижаться на последствия своих слов. Никакой травли я не вижу, есть нормальная реакция на хамство", "Зачем он в России? У нас таких "актеров" мешок и телега", "Включил заднюю. Ожидаемо. Лучшая защита – нападение. То был народ быдло, теперь телевидение дерьмо. Все подлецы, один он молодец!", "Несчастный дурень", – пишут комментаторы.



К слову, недавно Серебряков обратился к россиянам с просьбой о помощи.