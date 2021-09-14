"Куда тебе?": пользователи высмеяли желание Бузовой поступить на истфак МГУ

"Куда тебе?": пользователи высмеяли желание Бузовой поступить на истфак МГУ
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
На мысль о получении еще одного диплома певицу натолкнул сериал

Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников. В этот раз экс-ведущая "Дома-2" призналась, что захотела поступить в аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В своем "Инстаграме" звезда рассказала, что не так давно посмотрела сериал, в котором главный герой преподает историю в университете. Увиденное так понравилось Ольге, что она решила углубиться в этот вопрос, начав больше читать об исторической цикличности. 

Так и зародилась любовь артистки к истории. И, похоже, что чувства настолько сильны, что Бузова решила подать документы на исторический факультет главного вуза страны. 

"Задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете?"

– спросила певица у подписчиков. 

Но у многих такое рвение вызвало лишь недоумение. Тем более, что у Бузовой нет базового исторического образования. 

"Оль, ты вообще отдыхаешь? Откуда столько энергии", "Наш пострел везде успел", "Куда тебе? На "Доме-2" ты элементарно не знала, когда Великая Отечественная война!", "Поучиться тебе не помешало бы. Хотя дальше подачи документов для пиара не пойдет", "Как же надоело твое самолюбование! Противно!"

– возмутились пользователи социальной сети. 

Однако нашлись и те, кто пожелал звезде удачи, отметив, что учиться никогда не поздно. 

Ранее сенатор Алексей Пушков поглумился над Бузовой и высказался о возвращении звезды на сцену МХАТа. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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