На мысль о получении еще одного диплома певицу натолкнул сериал

Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников. В этот раз экс-ведущая "Дома-2" призналась, что захотела поступить в аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова.

В своем "Инстаграме" звезда рассказала, что не так давно посмотрела сериал, в котором главный герой преподает историю в университете. Увиденное так понравилось Ольге, что она решила углубиться в этот вопрос, начав больше читать об исторической цикличности.

Так и зародилась любовь артистки к истории. И, похоже, что чувства настолько сильны, что Бузова решила подать документы на исторический факультет главного вуза страны.

"Задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете?"

– спросила певица у подписчиков.

Но у многих такое рвение вызвало лишь недоумение. Тем более, что у Бузовой нет базового исторического образования.

"Оль, ты вообще отдыхаешь? Откуда столько энергии", "Наш пострел везде успел", "Куда тебе? На "Доме-2" ты элементарно не знала, когда Великая Отечественная война!", "Поучиться тебе не помешало бы. Хотя дальше подачи документов для пиара не пойдет", "Как же надоело твое самолюбование! Противно!"

– возмутились пользователи социальной сети.

Однако нашлись и те, кто пожелал звезде удачи, отметив, что учиться никогда не поздно.

Ранее сенатор Алексей Пушков поглумился над Бузовой и высказался о возвращении звезды на сцену МХАТа.