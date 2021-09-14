Наследник очень похож на свою звездную родительницу, считают в Сети

Елена Ваенга редко показывает фотографии своего единственного сына Ивана. Однако в этот раз певица решила сделать исключение.

На странице артистки в "Инстаграм" появилась фотография мальчика. Ваенга запечатлела сына перед выходом в школу. Наследник звезды надел светлую рубашку, темно-синие брюки и темную жилетку. Не забыл Иван и о галстуке.

В подписи к снимку Ваенга добавила цифру три, обозначив, что ее ребенок пошел в третий класс. Поклонники певицы тут же принялись хвалить мальчика, отметив, что он очень вырос. Другие же отметили, что уже в скором времени Ивану придется отбиваться от многочисленных поклонниц.

"Девки, держитесь", "Серьезный парень, подрос, третий класс, Иван Романович, руку в карман, успехов в школе, чтоб учился только на пятерки", "Денди. Мамина харизма!", "Ваня очень повзрослел за лето – взгляд прям изменился", "Вижу по глазками, что очень сильно соскучился по школе. Легкой тебе дорожки в третий класс, успехов и внимания",

– пожелали в комментариях.

Напомним, что Ивана Ваенга родила в 2012 году от Романа Садырбаева. На тот момент пара не была официально жената. Свои отношения они узаконили лишь в 2016 году.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало о звездах, которые внешне очень похожи друг на друга. У Елены, например, есть поразительное сходство с российской спортсменкой Еленой Исинбаевой.