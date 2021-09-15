Родных шокировал изменившийся памятник на могиле Рязанова

Родных шокировал изменившийся памятник на могиле Рязанова
Эльдар Рязанов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Монумент изменил свой цвет

Недавно дочь кинорежиссера Эльдара Рязанова Ольга побывала на Новодевичьем кладбище, где как раз покоится ее отец. После посещения могилы наследница сценариста и режиссера Зои Фоминой пришла в ужас.

Причина кроется в том, что цвет бронзового монумента неожиданно поменялся. Если раньше памятник был темно-серым, то теперь он окрасился в розоватый оттенок.

"Мы [родственники] сами в недоумении. Теперь выглядит, как камень", – заявила Рязанова.

Женщина не захотела делиться своими версиями, из-за чего это случилось. По всей видимости, Ольгу очень расстроило произошедшее.

Третья по счету супруга Эльдара Александровича, Эмма Абайдуллина, предположила, что изменение цвета монумента спровоцировали погодные условия. При этом вдова кинорежиссера отметила – ничего страшного не произошло, передает "Комсомольская Правда".

Увиденное решил прокомментировать скульптор Андрей Коробцов. По его словам, в случае с воздействием атмосферы памятник бы скорее всего окрасился в зеленый, а не розовый.

Эксперт рассказал, что для улучшения внешнего вида скульптуры ее покрывают специальной кислотой, которая и влияет на цвет. Коробцов не исключает, что при изготовлении данного изваяния использовалось некачественное средство.

Также Андрей предположил, что кто-то захотел помыть памятник и попросту обработал его чистящим средством. Содержащиеся в бытовой химии вещества могли вступить в реакцию с кислотой, нанесенной на скульптуру.

Ранее Рязанов рассказывал о трудностях при съемке картины "Невероятные приключения итальянцев в России". 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей