Монумент изменил свой цвет

Недавно дочь кинорежиссера Эльдара Рязанова Ольга побывала на Новодевичьем кладбище, где как раз покоится ее отец. После посещения могилы наследница сценариста и режиссера Зои Фоминой пришла в ужас.

Причина кроется в том, что цвет бронзового монумента неожиданно поменялся. Если раньше памятник был темно-серым, то теперь он окрасился в розоватый оттенок.

"Мы [родственники] сами в недоумении. Теперь выглядит, как камень", – заявила Рязанова.

Женщина не захотела делиться своими версиями, из-за чего это случилось. По всей видимости, Ольгу очень расстроило произошедшее.

Третья по счету супруга Эльдара Александровича, Эмма Абайдуллина, предположила, что изменение цвета монумента спровоцировали погодные условия. При этом вдова кинорежиссера отметила – ничего страшного не произошло, передает "Комсомольская Правда".

Увиденное решил прокомментировать скульптор Андрей Коробцов. По его словам, в случае с воздействием атмосферы памятник бы скорее всего окрасился в зеленый, а не розовый.

Эксперт рассказал, что для улучшения внешнего вида скульптуры ее покрывают специальной кислотой, которая и влияет на цвет. Коробцов не исключает, что при изготовлении данного изваяния использовалось некачественное средство.

Также Андрей предположил, что кто-то захотел помыть памятник и попросту обработал его чистящим средством. Содержащиеся в бытовой химии вещества могли вступить в реакцию с кислотой, нанесенной на скульптуру.

Ранее Рязанов рассказывал о трудностях при съемке картины "Невероятные приключения итальянцев в России".