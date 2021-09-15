По словам директора учреждения культуры, актриса вела себя неподобающим образом

В 1998 году актриса театра и кино Амалия Мордвинова ушла из "Ленкома", которым в то время руководил Марк Захаров. Тогда вокруг увольнения артистки ходило много слухов. Спустя более чем 20 лет стала известна настоящая причина ухода кинозвезды из театра.

Правду раскрыл Марк Варшавер – нынешний директор учреждения культуры. В беседе с "Телепрограммой" он заявил, что Мордвинова вела себя неподобающим образом.

"Ее освободил от работы Марк Захаров. Это связано с ее поведением", – отметил заслуженный деятель искусств РФ.

Варшавер обмолвился, что Амалия Руслановна поступала неправильно. Однако остается только гадать, что под этим подразумевается.

По словам Марка Борисовича, Захаров не любил распространяться о своем конфликте с актрисой. В какой-то момент театральный режиссер принял решение уволить Мордвинову.

Сама актриса рассказывала, что она в какой-то момент подошла к Захарову, поинтересовавшись, что он ей порекомендует, на что тот отметил "рекомендую сосредоточиться на ваших проектах в других театрах помимо "Ленкома".

Директор "Ленкома" отметил, что Амалия Руслановна была талантливой артисткой. Она прекрасно себя показала в постановке "Королевские игры". Но даже этот факт не повлиял на решение Марка Анатольевича.

Напомним, Мордвинова входила в состав труппы "Ленкома" с 1995 по 1998 год. Также актриса играла в Московском театре имени Маяковского и в Русской антрепризе Михаила Козакова.

Около 12 лет Амалия Руслановна живет в США вместе со своими детьми – дочерями Дианой, Евангелиной и Серафимой, а также сыном Германом. Недавно артистка вернулась на родину. Она высказала свое отношение к России и объяснила, почему решила сменить место жительства.