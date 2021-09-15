Почему дети Ефремова не приезжают к нему в колонию

Почему дети Ефремова не приезжают к нему в колонию
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Старшие наследники артиста заняты семейными делами и работой

Михаил Ефремов продолжает отбывать срок в колонии, расположенной в Белгородской области. К актеру периодически приезжает супруга Софья Кругликова, также его навещают друзья. А вот наследники кинозвезды не появляются в исправительном учреждении. Сестра артиста Анастасия рассказала, почему.

Напомним, Ефремов является отцом шестерых детей. У него есть сын Никита от второй жены Аси Воробьевой, сын Николай, которого ему подарила Евгения Добровольская, дочь Анна-Мария от Ксении Качалиной, а также Вера, Надежда и Борис, рожденные в браке с Кругликовой.

В беседе с "Комсомольской Правдой" Анастасия объяснила – младшие наследники не навещают звездного отца из-за пандемии COVID-19. К слову, Вере 16 лет, Надежде и Борису – 12 и 11 лет соответственно.

Что касается старших сыновей, то они заняты своими делами. Так, в семье Николая недавно произошло пополнение. На свет появилась девочка. Никита же строит свою актерскую карьеру. 33-летний артист играет в спектаклях и снимается в кино. Деятель культуры часто пропадает на гастролях, поэтому ему очень сложно выделить время на встречу с родителем.

Напомним, Ефремов отбывает наказание из-за ДТП со смертельным исходом. В июне 2020 года Михаил Олегович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль курьера Сергея Захарова. От полученных травм тот скончался на месте. Долгое время актер не хотел признавать свою вину, но в итоге сдался. Его отправили за решетку на 7,5 лет. 

Ранее стало известно, как живут женщины артиста.  

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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