Как сейчас выглядит Ефремов: видео из колонии

Как сейчас выглядит Ефремов: видео из колонии
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер принял участие в заседании суда

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за гибель человека, уже год находится в ИК в Белгородской области. Еще, согласно вердикту суда, ему предстоит пробыть там чуть больше шести лет, однако защита не оставляет попыток смягчить приговор. Адвокаты настаивают, что артисту становится в колонии только хуже, а присужденное ему наказание было, скорее всего, лишь формой публичной порки. 

15 сентября в Мосгорсуде состоялось заседание, где рассматривали кассационную жалобу адвокатов артиста на приговор. Защита в очередной раз предприняла попытку уменьшить наказание за пьяное ДТП в центре Москвы. Сам Михаил Ефремов тоже принял участие в процессе, но только в формате онлайн. Кадры, на которых он обращается к суду, опубликовал телеграм-канал Life. 

Можно заметить, что сейчас знаменитость практически не отличим внешне от других заключенных. И хотя Ефремов был в маске, было видно, что за минувший год он сильно сдал.

Артист попросил смягчить ему приговор и перевести в колонию-поселение. В качестве аргументов он заявил, что раскаялся, возместил пострадавшей стороне материальный ущерб. В колонии при этом вел себя примерно, никаких замечаний со стороны надзирателей в его адрес не было – лишь поощрения.

Адвокаты рассказывали ранее, что состояние здоровья Михаила Ефремова в колонии становится только хуже. Актер стремительно теряет зрение, перенес отек Квинке и несколько раз болел простудой. Источники в колонии рассказывали, что из-за нервов знаменитость резко потерял в весе. 

Источник: Телеграм
Роман ИГНАТОВ
Гость312015
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Сыт, обут, трезв!
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