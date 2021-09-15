Врач рассказала о предсмертной агонии Джигарханяна

Врач рассказала о предсмертной агонии Джигарханяна
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая супруга артиста разговаривала с медиком, которая дежурила в день его смерти

Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о последнем дне жизни ее бывшего супруга Армена Джигарханяна. По словам пианистки, перед смертью артист сильно мучился.

Цымбалюк-Романовская отметила, что беседовала с врачом, которая в тот день дежурила в больнице. Напомним, Армен Борисович скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет.

Виталина, ссылаясь на слова медработницы, отметила, что в последние минуты Джигарханян кричал. Актер звал двух главных женщин своей жизни – мать Елену Васильевну и экс-супругу.

Пианистке было приятно узнать, что, даже находясь в агонии, Армен Борисович помнил про нее, передает издание "Дни.ру".

"Очень важно, что он не звал ни пасынка Степана, ни свою бывшую жену Татьяну Власову, я это уточнила в больнице", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Также артистка ответила на вопрос, почему она не подарила ребенка звезде кинокартины "Собака на сене". Супруги состояли в браке чуть меньше года – с февраля 2016 года по ноябрь 2017-го.

Виталина рассказала, что на момент их знакомства Джигарханян уже страдал от сахарного диабета. Иметь детей ему было противопоказано. Однако Цымбалюк-Романовская не жалеет о том, что не смогла стать матерью. Ведь Армен Борисович был для нее большим ребенком, которому требовались постоянные забота и уход.

Ранее финалист проекта "Фабрика звезд-6" выдал подробности романа с Цымбалюк-Романовской. Отношения с пианисткой певец назвал "сумасшедшим домом". 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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