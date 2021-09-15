Суд отказался смягчить приговор Ефремову

Состояние здоровья актера учитывать не стали

Кассационный суд оставил в силе приговор, вынесенный Михаилу Ефремову. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, артиста осудили на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом. Наказание Ефремов отбывает в белгородской колонии.

Защита Михаила Олеговича в очередной раз попыталась добиться смягчения приговора. Адвокаты актера попросили учесть его состояние здоровья, а также диагноз "органическое расстройство личности".

Сам артист заявлял, что в тюрьме у него сильно пошатнулось здоровье и просил о снисхождении, передает 5-tv.ru. Однако суд посчитал нужным не удовлетворять кассационные жалобы на приговор. 

Ранее сестра Ефремова рассказала, почему дети не приезжают к нему в колонию. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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