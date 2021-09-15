Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Кассационный суд оставил в силе приговор, вынесенный Михаилу Ефремову. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, артиста осудили на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом. Наказание Ефремов отбывает в белгородской колонии.
Защита Михаила Олеговича в очередной раз попыталась добиться смягчения приговора. Адвокаты актера попросили учесть его состояние здоровья, а также диагноз "органическое расстройство личности".
Сам артист заявлял, что в тюрьме у него сильно пошатнулось здоровье и просил о снисхождении, передает 5-tv.ru. Однако суд посчитал нужным не удовлетворять кассационные жалобы на приговор.
Ранее сестра Ефремова рассказала, почему дети не приезжают к нему в колонию.
В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом
Руководство Незалежной выбрало линию поведения, унижающую страну и ее граждан