Юмориста возмущает тот факт, что его супругу постоянно задевают

Несколько дней назад в эфире Ютуб-шоу "Хангость" певица Наталья Гулькина рассказала об огромном влиянии Аллы Пугачевой. Бывшая солистка группы "Мираж" заявила, что Примадонна периодически сбрасывала с "музыкального Олимпа" неугодных ей артистов. Максим Галкин в личном микроблоге отреагировал на слова Натальи.

Галкина возмущает тот факт, что его супругу превращают в какую-то демоническую особу. Откровения Гулькиной пародист назвал "очередной клеветнической глупостью".

Напомним, в разговоре с Еленой Хангой певица отметила, что Алла Борисовна имела возможность вершить судьбы артистов. Было достаточно одного только слова исполнительницы хита "Миллион алых роз", чтобы для человека дорога в шоу-бизнес оказалась закрытой.

Перед любимчиками Пугачевой, наоборот, открывались все двери. Однако симпатию и расположение знаменитости сначала нужно было заслужить.

Наталья призналась, что несколько раз видела, как Примадонна ломала судьбы коллег по шоу-бизнесу. Однако называть их имена певица не стала.

Стоит отметить, что это не первый конфликт с участием Гулькиной и Галкина. Прошлый инцидент произошел в феврале 2020 года. На программу телеведущего "Сегодня вечером" пришла экс-солистка "Миража" Маргарита Суханкина. Максим указал на то, что все хиты коллектива исполняла именно она, а остальные участницы лишь открывали рот под музыку.

Наталью оскорбили слова Галкина. Она заверила, что никогда не пела под фонограмму Суханкиной. Гулькина потребовала у супруга Пугачевой извинений. В итоге Максиму пришлось публично просить прощения у артистки. В итоге конфликт был исчерпан.