"Породистые щенки": Вайкуле рассказала об "альтернативе" детям

"Породистые щенки": Вайкуле рассказала об "альтернативе" детям
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Певица так и не обзавелась наследниками

Знаменитая российская и латвийская певица Лайма Вайкуле давно и уютно обосновалась в Юрмале. 67-летняя артистка живет с любимым мужчиной, гитаристом Андреем Латковским. Пара провела вместе несколько десятилетий, однако так и не обзавелась потомством. Зато музыканты подарили дом и счастливую семью нескольким элитным собакам.

Стоит отметить, что Вайкуле достаточно неординарно подходит к делам, касающимся семьи и брака. Со своим возлюбленным она так и не зарегистрировала отношения. Звезда убеждена, что штамп в паспорте не дает никаких преимуществ двум любящим людям.

А вот детей Лайма завести собиралась. Однако, судьба распорядилась так, что родить малыша Вайкуле не удалось. В какой-то момент знаменитость подумывала взять ребенка из детского дома. Однако такому решению воспротивился ее духовник. В итоге певица "переключилась" на животных.

"Извините за сравнение с собаками – детей нет, я живу с собаками. У меня была возможность взять породистого щенка", – делится любимица миллионов в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".

Артистка отметила, что в ее сфере деятельности сложно посвящать много времени детям. Обычно звезды перекладывают ответственность за потомство на нянь и бабушек. Лайма призналась, что у нее не хватало времени даже на собак, так что с детьми было бы совсем тяжело.

Вайкуле уверяет, что ничуть не расстроена из-за того, что не продолжила свой род. Зато артистка очень гордится тем, что спасла многих собак. Знаменитость живет в окружении французских бульдогов.

К слову, недавно Лайма Вайкуле рассказала про конфликт с Игорем Крутым. Несмотря ни на что, певица не держит зла на коллегу по сцене.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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