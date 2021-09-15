Публика была в восторге от юной наследницы артиста

Знаменитый советский и российский актер Эммануил Виторган счастлив в браке со своей супругой Ириной. Пара воспитывает двоих дочерей. Недавно 81-летний артист вывел в свет старшую дочурку, трехлетнюю Этель. Малышка побывала вместе с именитым отцом на премьере мультфильма "Литл Гром".



Звезда культовых кинокартин "Чародеи", "Благочестивая Марта", "Профессия – следователь" и других не сильно заморачивался со своим нарядом. Виторган был одет в простые джинсы и свитер. Его супруга 59-летняя Ирина Млодик надела длинную белую футболку и джинсовый костюм.

Зато маленькая Этель была настоящей звездой. Девочку нарядили в красивое серое платье с пышной юбкой и розовые кроссовочки. На кадрах видно, как наследница Виторгана гордо вышагивает за руку со знаменитым отцом. Фанаты артиста пришли в восторг от свежих снимков и видео с малышкой. К слову, многие обратили внимание на сходство юной наследницы с сыном Эммануила – артистом Максимом Виторганом.

"Этель – копия Максима, то же выражение лица", "Красивая девочка, с Максимом очень похожи", "Одну красавицу-принцессу я вижу, а где вторая красавица-принцесса?", "Эта девочка – прелесть!", "Как гордо идет с папой, просто величие, завидуют все, Этеличка с папочкой!" – пишут растроганные комментаторы.

Ранее стало известно, как живет старшая дочь Эммануила Виторгана. Женщина не поддерживает связь со своим именитым родителем.