Звезда потихоньку возвращается к нормальной жизни

Несколько мучительных недель вся страна наблюдала за тем, как знаменитая российская певица МакSим борется за свою жизнь. Марина Абросимова сумела победить недуг и вернулась к своим родным. Звезда постепенно приходит в себя и старается проводить больше времени с любимыми дочками.



Сегодня, 15 сентября, артистка опубликовала свежие кадры с прогулки. Знаменитость вышла на воздух в сопровождении своей старшей дочери Александры. Родственницы отлично провели время. Компанию звездному семейству составил верный маленький песик.

Марина вместе с дочкой погуляли на площадке, певица дажа присела покататься на качелях. На одном из снимков Александра нежно целует маму в щеку – сложно представить, что пережили наследницы знаменитости, пока она находилась в коме.

Сильно похудевшая, и как ни странно, похорошевшая после тяжелой болезни знаменитость была одета в белый джинсовый костюм. Марина стала настолько худенькой, что кажется даже миниатюрнее своей дочери.

Впрочем, для фанатов артистки главное, что она сумела выкарабкаться и продолжает жить и радовать своих поклонников.

"Как чудесно. Мы молились о вас", "Дай бог вам здоровья, вы прекрасный, светлый человечек!", "Я так всем сердцем и душой за Вас молилась! Как же хорошо, что у вас все налаживается. Живите и берегите себя и детей", "Посмотрела ваше интервью, вы как ангел. Здоровья вам и вашим детям", " Радуйся, живи, улыбайся и наслаждайся! У тебя в жизни началась новая глава!" – делятся переживаниями поклонники творчества Марины.



К слову, недавно певица рассказала об ужасах комы. Когда МакSим очнулась, она попыталась подать окружающим знак, но никто ее не слышал.