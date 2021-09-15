"Как ангел": пережившая кому МакSим выложила фотографии с дочерью

"Как ангел": пережившая кому МакSим выложила фотографии с дочерью
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезда потихоньку возвращается к нормальной жизни

Несколько мучительных недель вся страна наблюдала за тем, как знаменитая российская певица МакSим борется за свою жизнь. Марина Абросимова сумела победить недуг и вернулась к своим родным. Звезда постепенно приходит в себя и старается проводить больше времени с любимыми дочками.

Сегодня, 15 сентября, артистка опубликовала свежие кадры с прогулки. Знаменитость вышла на воздух в сопровождении своей старшей дочери Александры. Родственницы отлично провели время. Компанию звездному семейству составил верный маленький песик.

Марина вместе с дочкой погуляли на площадке, певица дажа присела покататься на качелях. На одном из снимков Александра нежно целует маму в щеку – сложно представить, что пережили наследницы знаменитости, пока она находилась в коме.

Сильно похудевшая, и как ни странно, похорошевшая после тяжелой болезни знаменитость была одета в белый джинсовый костюм. Марина стала настолько худенькой, что кажется даже миниатюрнее своей дочери.

Впрочем, для фанатов артистки главное, что она сумела выкарабкаться и продолжает жить и радовать своих поклонников.

"Как чудесно. Мы молились о вас", "Дай бог вам здоровья, вы прекрасный, светлый человечек!", "Я так всем сердцем и душой за Вас молилась! Как же хорошо, что у вас все налаживается. Живите и берегите себя и детей", "Посмотрела ваше интервью, вы как ангел. Здоровья вам и вашим детям", " Радуйся, живи, улыбайся и наслаждайся! У тебя в жизни началась новая глава!" – делятся переживаниями поклонники творчества Марины. 

К слову, недавно певица рассказала об ужасах комы. Когда МакSим очнулась, она попыталась подать окружающим знак, но никто ее не слышал.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость312015
Пожаловаться Ответить
Все, пошел пиар.....
1
новости партнеров

Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом

Лавров дал Украине урок достоинства

Руководство Незалежной выбрало линию поведения, унижающую страну и ее граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей